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Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 09:16

KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih başvuruları resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki boş kontenjanlar netlik kazandı. Adaylar, KPSS merkezi atama süreçlerini belirtilen tarihler arasında AİS üzerinden tamamlayacak.

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KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım gösterdiği yerleştirme süreci için ekran açıldı. 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan işlemlere dair tüm teknik detaylar ve nitelik kodları erişime sunuldu. KPSS tercih kılavuzu kapsamında işlemler gerçekleşiyor.

KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

KPSS-2026/1 TERCİH TAKVİMİ: BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri için sistem 9 Temmuz 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla kullanıma açıldı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre başlatılan bu süreç, 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59'da son bulacak.

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KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2026/1 tercih kılavuzu eşliğinde işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması kapsamındaki duyuruda yayımlanan kadro ve branşlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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