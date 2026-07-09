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KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz
Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 09:16
KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz
Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih başvuruları resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki boş kontenjanlar netlik kazandı. Adaylar, KPSS merkezi atama süreçlerini belirtilen tarihler arasında AİS üzerinden tamamlayacak.