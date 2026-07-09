KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile KPSS merkezi atama tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz

KPSS-2026/1 TERCİH TAKVİMİ: BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri için sistem 9 Temmuz 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla kullanıma açıldı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre başlatılan bu süreç, 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59'da son bulacak.