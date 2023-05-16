KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvuru başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, başvuru tarihleri…