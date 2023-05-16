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Haberler Fotohaber KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 15:35

KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları alınmaya başlıyor. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları öncesi adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. KPSS başvuru ücreti 2023 araştırmaları başladı. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınması beklenen başvurular için heyecan dorukta. ÖSYM AİS KPSS lisans başvuru ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL soruları yanıt arıyor. Yaklaşık iki hafta sürecek dönem sonrası sınav beklenmeye başlayacak. İşte, KPSS başvuru kılavuzu 2023…

KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvuru başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, başvuru tarihleri…

KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: BUGÜN BAŞLIYOR!

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

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KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM DUYURDU: 2023 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS başvuru kılavuzuna göre,

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2023-KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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