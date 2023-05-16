KPSS LİSANS 2023 BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları alınmaya başlıyor. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları öncesi adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. KPSS başvuru ücreti 2023 araştırmaları başladı. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınması beklenen başvurular için heyecan dorukta. ÖSYM AİS KPSS lisans başvuru ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL soruları yanıt arıyor. Yaklaşık iki hafta sürecek dönem sonrası sınav beklenmeye başlayacak. İşte, KPSS başvuru kılavuzu 2023…