KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?

2026 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak ilan edilmiştir.