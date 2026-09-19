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Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 12:50

KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adaylar için ÖSYM 2026 sınav takvimi belli oldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi katılım şartları ve takvim ayrıntıları adayların gündeminde. Peki, KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026 ne zaman başlıyor?

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KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi takvimini resmi duyuruyla netleştirdi. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olmak isteyen binlerce aday, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden müracaatlarını tamamlayacak.

KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT ne zaman?

2026 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak ilan edilmiştir.

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KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT ne zaman?

ÖSYM AİS KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT başvuruları, ÖSYM'nin dijital platformları üzerinden şahsi erişimle gerçekleştirilir. Adaylar başvuru sürecinde şu adımları takip etmelidir:

ÖSYM AİS Portalına Giriş: ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile veya e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılır.

Başvuru Seçimi: Aktif başvurular listesinden "2026-KPSS DHBT" seçeneği tıklanır.

Oturum ve Merkez Tercihi: Adayın öğrenim düzeyine uygun oturum seçimi ve sınav merkezi tercihi sisteme kaydedilir.

Ücret Ödemesi: Başvuru bilgileri onaylandıktan sonra ÖSYM Ödemeler Sistemi (odeme.osym.gov.tr) veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücreti yatırılarak işlem tamamlanır.

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KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT ne zaman?

2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacaktır.

Sınav Saati: 10.15

Salona Son Giriş Saati: 10.00

KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT ne zaman?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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