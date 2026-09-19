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KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 12:50
KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adaylar için ÖSYM 2026 sınav takvimi belli oldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi katılım şartları ve takvim ayrıntıları adayların gündeminde. Peki, KPSS DHBT başvuru tarihleri 2026 ne zaman başlıyor?