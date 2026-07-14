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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:11

KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

2026 KPSS Lisans için normal başvuru dönemi sona ererken işlemlerini tamamlayamayan adaylara ek süre tanınacak. ÖSYM tarafından uygulanacak başvuru sürecinde sınav ücretleri artırımlı olarak ödenecek. Başvuru takvimi, oturum ücretleri ve adayların izleyeceği adımlar belli oldu. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? İşte, geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…

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KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

Kamu kurumlarında görev almak amacıyla sınava hazırlanan lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için başvuru sürecinde ikinci bir dönem başlayacak. Normal tarihlerde işlem yapamayanlar, ÖSYM'nin tanıdığı ek süre içinde başvurularını tamamlayabilecek. Bu süreçte ödeme yöntemi ve uygulanacak ücretler normal başvuru döneminden farklı olacak.

KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINDI?

KPSS Lisans normal başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Normal dönemde başvurusunu yapan adaylar için sınav ücretini ödeme süresi ise 14 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

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KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri şöyle uygulanacak:

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu: 1.200 TL
Alan Bilgisi oturumları: Her bir oturum için 750 TL

ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru yapan adaylar bu tutarları yüzde 50 artırımlı ödeyecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra 2026-KPSS Lisans başvuru ekranından oturum seçimi yapılacak.

Geç başvuru ücretleri yalnızca ÖSYM'nin e-İşlemler bölümündeki "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılacak. Bu dönemde bankalar üzerinden ödeme yapılmayacak. Ücretini geç başvuru süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri sistemden silinecek.

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