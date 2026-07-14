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KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:11
KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti
2026 KPSS Lisans için normal başvuru dönemi sona ererken işlemlerini tamamlayamayan adaylara ek süre tanınacak. ÖSYM tarafından uygulanacak başvuru sürecinde sınav ücretleri artırımlı olarak ödenecek. Başvuru takvimi, oturum ücretleri ve adayların izleyeceği adımlar belli oldu. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? İşte, geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…