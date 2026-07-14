KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti

Kamu kurumlarında görev almak amacıyla sınava hazırlanan lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için başvuru sürecinde ikinci bir dönem başlayacak. Normal tarihlerde işlem yapamayanlar, ÖSYM'nin tanıdığı ek süre içinde başvurularını tamamlayabilecek. Bu süreçte ödeme yöntemi ve uygulanacak ücretler normal başvuru döneminden farklı olacak.