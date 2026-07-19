KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri normal tarifeye göre yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 1.200 TL ödenecek.

Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylardan ise seçtikleri her oturum için 750 TL alınacak. Birden fazla Alan Bilgisi oturumu seçen adayların ödeyeceği toplam tutar, oturum sayısına göre değişecek.