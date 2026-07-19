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Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:43

KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Kamu kurumlarında görev alma hedefiyle 2026 KPSS Lisans'a hazırlanan adayların gündeminde geç başvuru süreci bulunuyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından tanınan ek süreye ilişkin ayrıntılar netleşti. Peki "KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte, ÖSYM takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

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KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

2026 KPSS Lisans için normal başvuru döneminin tamamlanmasının ardından, işlemlerini süresi içinde bitiremeyen adaylar ek başvuru sürecine odaklandı. KPSS geç başvuru döneminde AİS üzerinden yapılacak oturum seçimlerinin yanı sıra ücret ödeme aşamasının da eksiksiz tamamlanması gerekecek. Geç başvuru ekranında izlenecek adımlar ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar ÖSYM kılavuzuna göre uygulanacak.

KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülecek başvuru süreci, 23 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

2026 KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru işlemi için aday şifresiyle ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapılabilecek.

AİS ekranında 2026-KPSS Lisans başvurusu seçildikten sonra aday bilgileri kontrol edilecek. Sınav merkezi ve katılmak istenen oturumlar belirlendikten sonra başvuru kaydedilecek. Son aşamada sınav ücretinin ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırılması gerekecek.

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KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri normal tarifeye göre yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 1.200 TL ödenecek.

Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylardan ise seçtikleri her oturum için 750 TL alınacak. Birden fazla Alan Bilgisi oturumu seçen adayların ödeyeceği toplam tutar, oturum sayısına göre değişecek.

KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Geç başvuru ücretleri, ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasında bulunan Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yatırılacak. Bu dönemde banka şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödeme yapılmayacak.

Ücret ödeme işleminin de 23 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekecek.

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KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sınavda 130 dakika süre verilecek.

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