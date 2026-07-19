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KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:43
KPSS geç başvuru ekranı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Kamu kurumlarında görev alma hedefiyle 2026 KPSS Lisans'a hazırlanan adayların gündeminde geç başvuru süreci bulunuyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından tanınan ek süreye ilişkin ayrıntılar netleşti. Peki "KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte, ÖSYM takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...