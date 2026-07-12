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KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 22:39
KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS lisans başvuru tarihleri 2026 takviminde son viraja girildi. ÖSYM AİS ekranı üzerinden 1 Temmuz'da başlayan süreçte adaylar için son gün geldi. Sınav ücretini yatırmayan ve işlemlerini onaylamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki; KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?