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Haberler Fotohaber KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 22:39

KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS lisans başvuru tarihleri 2026 takviminde son viraja girildi. ÖSYM AİS ekranı üzerinden 1 Temmuz'da başlayan süreçte adaylar için son gün geldi. Sınav ücretini yatırmayan ve işlemlerini onaylamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki; KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

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KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte maraton resmen başladı. Devlet kadrolarına atanmayı hedefleyen binlerce mezunun katılım sağlayacağı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları öncesinde sistem kapanıyor. KPSS başvuru ekranı günün en çok ziyaret edilen platformları arasında yer alıyor.

KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM AİS KAPANIŞ SAATİ: KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, 1 Temmuz tarihinde başlayan KPSS Lisans müracaatları bugün, yani 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Adayların bu saate kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav oturumu tercihlerini sisteme kaydetmesi ve onaylaması şart.

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KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ: 2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü sınav tarihlerine çevrilecek. ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlanacak. Sınav sonuçlarının ise 7 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

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KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

KPSS GEÇ BAŞVURU NE NE ZAMAN?

Ana müracaat sürecini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM ikinci bir hak tanıyor. Takvime göre, KPSS Lisans sınavı için geç başvuru günleri 22–23 Temmuz 2026 tarihleri arasında açılacak. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemler için sınav ücretinin normal dönem ücretine oranla %50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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