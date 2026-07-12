KPSS lisans başvuru tarihleri 2026: Son gün! ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

KPSS GEÇ BAŞVURU NE NE ZAMAN?

Ana müracaat sürecini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM ikinci bir hak tanıyor. Takvime göre, KPSS Lisans sınavı için geç başvuru günleri 22–23 Temmuz 2026 tarihleri arasında açılacak. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemler için sınav ücretinin normal dönem ücretine oranla %50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.