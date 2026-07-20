KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için başvuru süreci devam ederken, normal takvimi kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi önem kazandı. Memuriyet hedefleyen adaylar, sınava katılım sağlayabilmek için açıklanan ek başvuru tarihlerini ve ücret bilgilerini takip ediyor. 2026 KPSS Lisans geç başvurusu tarihleri ve ödeme detayları ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle belli oldu.