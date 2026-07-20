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KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026
Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:04
KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026
KPSS geç başvuru tarihleri, normal başvuru dönemini kaçıran adayların gündemindeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre geç başvuru takvimi ve başvuru ücreti belli oldu. Peki, 2026 KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman yapılacak?