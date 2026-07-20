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Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:04

KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026

KPSS geç başvuru tarihleri, normal başvuru dönemini kaçıran adayların gündemindeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre geç başvuru takvimi ve başvuru ücreti belli oldu. Peki, 2026 KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman yapılacak?

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KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için başvuru süreci devam ederken, normal takvimi kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi önem kazandı. Memuriyet hedefleyen adaylar, sınava katılım sağlayabilmek için açıklanan ek başvuru tarihlerini ve ücret bilgilerini takip ediyor. 2026 KPSS Lisans geç başvurusu tarihleri ve ödeme detayları ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle belli oldu.

KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026

2026 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans geç başvuru süreci, normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 22 Temmuz 2026'da başlayacak ve 23 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

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KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 1200 TL

KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 750 TL

KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti 2026
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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