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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:24

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca adayın gözü, ÖSYM'den gelen açıklamalara çevrilmiş durumda. 2026 KPSS maratonunun resmi sınav ve başvuru takvimi netleşerek adayların erişimine sunuldu. Böylece Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim adaylarının planları netleşti. Peki "KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman?" İşte kritik tarihler...

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, adaylar hiçbir önemli tarihi kaçırmamak adına takvim detayı sorgulamalarına devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen güncel takvim doğrultusunda, KPSS lisans düzeyindeki oturumlar için normal başvuru süreci tamamlanmış olup gözler geç başvuru günlerine çevrildi. Bununla birlikte, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT adaylarının başvuru süreçleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı için normal başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans geç başvurusu 22 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Geç başvuru günlerinde yapılan işlemler için sınav ücretinin normal dönem ücretine oranla %50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Kasım 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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