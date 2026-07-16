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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:24
ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca adayın gözü, ÖSYM'den gelen açıklamalara çevrilmiş durumda. 2026 KPSS maratonunun resmi sınav ve başvuru takvimi netleşerek adayların erişimine sunuldu. Böylece Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim adaylarının planları netleşti. Peki "KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman?" İşte kritik tarihler...