ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, adaylar hiçbir önemli tarihi kaçırmamak adına takvim detayı sorgulamalarına devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen güncel takvim doğrultusunda, KPSS lisans düzeyindeki oturumlar için normal başvuru süreci tamamlanmış olup gözler geç başvuru günlerine çevrildi. Bununla birlikte, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT adaylarının başvuru süreçleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.