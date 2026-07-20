KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda görev almayı hedefleyen adaylar için ÖSYM'nin merkezi yerleştirme maratonunda kritik bir viraj geride kaldı. KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerin ardından, memur adayları atama sürecinin ikinci ayağı olan yerleştirme sonuçları ve puan tablosu açıklamasına odaklandı.