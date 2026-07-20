Haberler
Fotohaber
KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:22
KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ile pozisyonlarına atanmak isteyen binlerce memur adayının katılım sağladığı KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih süreci tamamlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan tercih kılavuzu doğrultusunda tercihlerini AİS sistemi üzerinden tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Peki, "2026/1 KPSS merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte merak edilen tüm detaylar...