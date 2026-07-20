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Haberler Fotohaber KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:22

KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ile pozisyonlarına atanmak isteyen binlerce memur adayının katılım sağladığı KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih süreci tamamlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan tercih kılavuzu doğrultusunda tercihlerini AİS sistemi üzerinden tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Peki, "2026/1 KPSS merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte merak edilen tüm detaylar...

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KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda görev almayı hedefleyen adaylar için ÖSYM'nin merkezi yerleştirme maratonunda kritik bir viraj geride kaldı. KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerin ardından, memur adayları atama sürecinin ikinci ayağı olan yerleştirme sonuçları ve puan tablosu açıklamasına odaklandı.

KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

KPSS MERKEZİ ATAMA BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri için sistem 9 Temmuz 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla kullanıma açıldı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre başlatılan bu süreç, 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59'da son buldu.

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KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

KPSS 2026/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak ve sonuçlar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. ÖSYM'nin 2026 KPSS duyuruları arasında şu aşamada yalnızca tercih sürecine ilişkin açıklama bulunuyor.

KPSS 2026/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Merkezi Atama Başvuru Sonuçları 2026 | ÖSYM ile 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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