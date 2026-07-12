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Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:05

KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Kamu kurumlarında memuriyet hayatına adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği KPSS merkezi atama tercih süreci için takvim netleşirken, adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanan resmi kılavuz detaylarına çevrildi. Böylece "2026/1 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, merkezi atama kadro ve branş dağılımı nasıl?" gibi soruların yanıtları ön plana çıktı. İşte AİS başvuru ekranı ve sürecin detayları...

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KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Kamuda kariyer hedefleyen adayların odaklandığı yılın ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026/1 için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" işlemlerini başlattığını resmi bir duyuruyla ilan etti. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarına ve mezuniyet durumlarına uygun kadroları seçerek gelecekteki görev yerlerini belirleyecek.

KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

KPSS-2026/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri için sistem 9 Temmuz 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla kullanıma açıldı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre başlatılan bu süreç, 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59'da son bulacak.

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KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2026/1 tercih kılavuzu eşliğinde işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması kapsamındaki duyuruda yayımlanan kadro ve branşlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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