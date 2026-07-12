KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Kamuda kariyer hedefleyen adayların odaklandığı yılın ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026/1 için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" işlemlerini başlattığını resmi bir duyuruyla ilan etti. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarına ve mezuniyet durumlarına uygun kadroları seçerek gelecekteki görev yerlerini belirleyecek.