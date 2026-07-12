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KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:05
KPSS Merkezi Atama Başvuru Süreci | ÖSYM KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Kamu kurumlarında memuriyet hayatına adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği KPSS merkezi atama tercih süreci için takvim netleşirken, adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanan resmi kılavuz detaylarına çevrildi. Böylece "2026/1 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, merkezi atama kadro ve branş dağılımı nasıl?" gibi soruların yanıtları ön plana çıktı. İşte AİS başvuru ekranı ve sürecin detayları...