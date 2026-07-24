Haberler
Fotohaber
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 11:50
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
KPSS merkezi atama tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan KPSS-2026/1 tercihleri kapsamında yürütülen yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte ÖSYM ile KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...