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Haberler Fotohaber KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 11:50

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

KPSS merkezi atama tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan KPSS-2026/1 tercihleri kapsamında yürütülen yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte ÖSYM ile KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

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KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

KPSS merkezi atama tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarına adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuç ekranı üzerinden erişebiliyor. Yerleştirme bilgileri, KPSS puanı ve adayların tercih sıralamaları esas alınarak belirlendi.

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS merkezi atama tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM, merkezi yerleştirme işlemlerini çoğunlukla tercih döneminin sona ermesinden sonraki 1-2 hafta içinde tamamlayarak sonuçları ilan ediyor. Bu doğrultuda KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarının 30 Temmuz 2026 tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.

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KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS-2026/1 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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