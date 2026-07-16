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KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:34
KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar için 2026/1 merkezi atama tercih sürecinde sona gelindi. Tercihlerini henüz tamamlamayan adayların ÖSYM tarafından belirlenen son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. Peki, KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? İşte, 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi…