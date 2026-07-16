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Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:34

KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar için 2026/1 merkezi atama tercih sürecinde sona gelindi. Tercihlerini henüz tamamlamayan adayların ÖSYM tarafından belirlenen son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. Peki, KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? İşte, 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi…

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KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS-2026/1 kapsamında kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları için tercih süreci sürüyor. Adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyine uygun seçenekleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sıralayabiliyor. Tercih ekranının kapanmasının ardından yapılan seçimlerde herhangi bir güncelleme ya da değişiklik yapılamayacak.

KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri henüz sona ermedi. ÖSYM'nin açıklamasına göre 9 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da tamamlanacak. Adayların bu saate kadar tercihlerini sisteme kaydetmesi gerekiyor.

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KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS 2026/1 TERCİH EKRANI NASIL AÇILIR?

Adaylar, KPSS-2026/1 tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra KPSS-2026/1 tercih alanının seçilmesi gerekiyor.

Tercih listesi oluşturulurken kadro ve pozisyon kodları istek sırasına göre sisteme girilecek. İşlem tamamlandıktan sonra tercihlerin ÖSYM'ye iletildiğini gösteren bilginin kontrol edilmesi önem taşıyor.

MERKEZİ ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS 2026/1 TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

KPSS-2026/1 merkezi atama tercihlerine, 2024 yılında düzenlenen KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans veya KPSS Ortaöğretim sınavlarından ilgili puanı alan adaylar başvurabilecek. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların tercih işlemini tamamladıkları tarih itibarıyla ilgili öğrenim düzeyinden mezun olmaları ve seçtikleri kadroların nitelik şartlarını taşımaları gerekecek.

KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS 2026/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak ve sonuçlar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. ÖSYM'nin 2026 KPSS duyuruları arasında şu aşamada yalnızca tercih sürecine ilişkin açıklama bulunuyor.

KPSS 2026/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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