KPSS merkezi atama tercihleri bitti mi? 2026/1 KPSS tercih ekranı ve son başvuru tarihi

KPSS 2026/1 TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

KPSS-2026/1 merkezi atama tercihlerine, 2024 yılında düzenlenen KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans veya KPSS Ortaöğretim sınavlarından ilgili puanı alan adaylar başvurabilecek. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların tercih işlemini tamamladıkları tarih itibarıyla ilgili öğrenim düzeyinden mezun olmaları ve seçtikleri kadroların nitelik şartlarını taşımaları gerekecek.