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Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:41

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci bugün itibarıyla başlıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru ücreti, başvuru ekranı ve izlenecek adımlar ise adayların gündemindeki yerini koruyor.

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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açılıyor. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları tamamen dijital ortamda alınacak. Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şu şekildedir:

AİS Girişi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın veya e-Devlet ile oturum açın.

Başvuru Yap: Aktif sınavlar listesinden 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğine tıklayın.

Bilgileri Kontrol Et: Eğitim, adres ve sınav merkezi tercihlerinizi kontrol ederek onaylayın.

Sınav Ücretini Öde: ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ücret tarifesi de oturumlara göre belirlendi. Buna göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak açıklanırken, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının her biri için adayların 500 TL ödeme yapması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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