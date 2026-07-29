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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:41
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci bugün itibarıyla başlıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru ücreti, başvuru ekranı ve izlenecek adımlar ise adayların gündemindeki yerini koruyor.