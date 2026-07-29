KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÖSYM 2026 | KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ücret tarifesi de oturumlara göre belirlendi. Buna göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak açıklanırken, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının her biri için adayların 500 TL ödeme yapması gerekiyor.