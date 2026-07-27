KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği KPSS ön lisans sınav takvimini ilan etti. Sınav ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlanması için belirlenen süre kısıtlı olduğundan adayların takvimi titizlikle takip etmesi gerekiyor. Başvuru şartlarından sınav gününe ve sonuç açıklama tarihine kadar sürecin tüm kritik aşamaları belli oldu.