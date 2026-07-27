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Haberler Fotohaber KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:27

KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2026 takvimiyle KPSS ön lisans başvuru tarihleri netleşti. İki yılda bir düzenlenen sınava katılarak kamu kadrolarında yer almak isteyen adaylar, AİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki takvime göre KPSS başvuruları ne zaman, ön lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru maratonuna dair tüm resmi detaylar.

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KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği KPSS ön lisans sınav takvimini ilan etti. Sınav ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlanması için belirlenen süre kısıtlı olduğundan adayların takvimi titizlikle takip etmesi gerekiyor. Başvuru şartlarından sınav gününe ve sonuç açıklama tarihine kadar sürecin tüm kritik aşamaları belli oldu.

KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında memur statüsünde görev almak isteyen iki yıllık üniversite mezunları için 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlıyor. Adayların sınav kayıt işlemlerini tamamlaması için verilen resmi süre 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru maratonunu geride bırakan adaylar için sınav günü heyecanı sonbaharda yaşanacak. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans başvuruları tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya mobil AİS uygulaması kullanılarak yapılıyor.

Sisteme Giriş: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ya da e-Devlet kapısı uzantısı ile sisteme giriş yapın.

Sınav Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğine tıklayın.

Bilgi Güncelleme: Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizi kontrol edip gerekiyorsa güncelleyin.

Sınav Merkezi Tercihi: Sınava girmek istediğiniz merkez tercihlerini sırasıyla işaretleyin.

Onay ve Ödeme: Başvuru bilgilerinizi onayladıktan sonra ÖSYM kartlı ödeme sistemini kullanarak sınav ücretini ödeyin.

Önemli Not: Sınav ücreti ödenmeyen başvurular sistem tarafından geçersiz sayılır ve aday adına sınav giriş belgesi düzenlenmez.

KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Resmi başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM, telafi niteliğinde geç başvuru imkanı sunuyor. 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuru günleri 19 - 20 Ağustos 2026 tarihleri olarak belirlendi. Geç başvuru işlemleri 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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