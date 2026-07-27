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KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:27
KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav günü 2026: ÖSYM ile ön lisans KPSS başvuruları ne zaman?
ÖSYM 2026 takvimiyle KPSS ön lisans başvuru tarihleri netleşti. İki yılda bir düzenlenen sınava katılarak kamu kadrolarında yer almak isteyen adaylar, AİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki takvime göre KPSS başvuruları ne zaman, ön lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru maratonuna dair tüm resmi detaylar.