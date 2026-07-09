Haberler
Fotohaber
KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:10
KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!
Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için ÖSYM'nin 2026 sınav takvimindeki tarihler netleşti. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı sınavın, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte başvuru ve sonuç dönemi de belli oldu. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman? İşte, sınav takvimi detayları…