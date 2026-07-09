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Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:10

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için ÖSYM'nin 2026 sınav takvimindeki tarihler netleşti. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı sınavın, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte başvuru ve sonuç dönemi de belli oldu. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman? İşte, sınav takvimi detayları…

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KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adayların beklediği tarihler açıklandı. KPSS, Ön lisans düzeyinden kamu personeli alımlarında kullanılacak puan için adayların katılım sağlayacağı sınavlar arasında yer alıyor. KPSS Ön Lisans sürecinde adaylar, başvuru tarihlerini takip ederek işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamlayacak.

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sınav tarihiyle birlikte başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihi de yer aldı.

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KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi de takvimde yer aldı. Buna göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS Ön Lisans, iki yıllık üniversite programlarından mezun olan ya da başvuru koşullarını sağlayan adaylara yönelik düzenleniyor. Adayların başvuru şartlarını, sınav döneminde yayımlanacak ÖSYM kılavuzu üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

Adaylar, başvuru dönemi başladığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak. Başvuru sürecine ilişkin sınav ücreti, oturum bilgileri ve adayların izlemesi gereken adımlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

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