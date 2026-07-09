KPSS Ön Lisans ne zaman? 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi de takvimde yer aldı. Buna göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.