Haberler
Fotohaber
Yaşam
KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:46
KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi
İki yıllık üniversite mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS ön lisans başvuru dönemi geride kaldı. Hazırlıklarını sürdürürken adaylar, giriş belgelerinde yer alacak bina ve salon bilgilerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar…