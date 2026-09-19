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Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:46

KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

İki yıllık üniversite mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS ön lisans başvuru dönemi geride kaldı. Hazırlıklarını sürdürürken adaylar, giriş belgelerinde yer alacak bina ve salon bilgilerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar…

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KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

KPSS Ön Lisans için geri sayım devam ediyor. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte sınav günüyle ilgili ayrıntılar da belli olacak.

KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin takviminde yer alan oturum için adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav günü adayların saat 10.00'dan önce binalarında hazır bulunması gerekiyor.

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KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren giriş belgeleri erişime açılmadı. Giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Belgenin erişime açılmasıyla birlikte merkez, bina ve salon bilgileri de belli olacak.

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KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Belge yayımlandığında adaylar ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

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KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav takvimi

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2026 KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek.

  • Genel Yetenek: 60 soru
  • Genel Kültür: 60 soru
  • Toplam soru sayısı: 120
  • Sınav süresi: 130 dakika

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