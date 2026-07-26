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Haberler Fotohaber KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:31

KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı'na önlisans düzeyinde katılacak adaylar, 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sınav, Ekim ayında uygulanacak ve başvuru süreci yaz aylarında tamamlanacak. Bu noktada, KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla sınavın kesin tarihi ve başvuru süreci araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimi ışığında sürece dair detaylar.

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KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

Kamu kurumlarında önlisans mezunu personel alımlarında kullanılan KPSS Ön Lisans oturumu, iki yılda bir düzenleniyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre sınav tarihi, başvuru günleri ve sonuç açıklanma tarihi netleşti.

KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
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KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

2026 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ

Takvime göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınırken, sınav sonuçları 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Ücreti Ne Kadar?

Sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi kılavuz ile tam olarak duyurulmamıştır; ancak 2026 yılındaki diğer eşdeğer KPSS oturumlarında (Lisans/Ortaöğretim) ücret 800 TL olarak belirlenmiştir.

KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 19 - 20 Ağustos 2026 (Geç başvurularda ücret %50 artırımlı ödenir)

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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