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KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:31
KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi
Kamu Personel Seçme Sınavı'na önlisans düzeyinde katılacak adaylar, 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sınav, Ekim ayında uygulanacak ve başvuru süreci yaz aylarında tamamlanacak. Bu noktada, KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla sınavın kesin tarihi ve başvuru süreci araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimi ışığında sürece dair detaylar.