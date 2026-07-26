KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2026 önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Ücreti Ne Kadar?

Sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi kılavuz ile tam olarak duyurulmamıştır; ancak 2026 yılındaki diğer eşdeğer KPSS oturumlarında (Lisans/Ortaöğretim) ücret 800 TL olarak belirlenmiştir.