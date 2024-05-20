Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:51
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Böylece kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adayların gündeminde yer alan ''2024 Ortağretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere lise sınavı iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri...