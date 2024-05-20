KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2024 sorusu gündemde. Otaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren lise mezunu memur adayları ise bu noktada ''Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…