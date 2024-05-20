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Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:51

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Böylece kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adayların gündeminde yer alan ''2024 Ortağretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere lise sınavı iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri...

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2024 sorusu gündemde. Otaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren lise mezunu memur adayları ise bu noktada ''Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri de netleşti.

Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 03-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılabilecek.

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KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise seviyesinde yapılan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

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