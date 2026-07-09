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Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:39

KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılım sağlayacağı sınav için ÖSYM takvimi açıklandı. Yeni yılın sınav programında yer alan KPSS Ortaöğretim, başvuru süreci ve sınav günüyle adayların gündeminde yer alırken, geç başvuru ve sonuç tarihi de takvimde paylaşıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine dair detaylar…

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KPSS Ortaöğretim lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte kamu personeli olmak isteyen adayların beklediği tarihler netleşti. KPSS Ortaöğretim, ortaöğretim düzeyinden sınava katılacak adaylar için yılın en önemli merkezi sınavları arasında bulunuyor. KPSS Ortaöğretim sürecinde adaylar, başvuru dönemini kaçırmadan işlemlerini tamamlayarak sınav günü için hazırlıklarını sürdürecek.

KPSS Ortaöğretim lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sınav tarihi, başvuru aralığı, geç başvuru günü ve sonuç tarihi birlikte duyuruldu.

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KPSS Ortaöğretim lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak.Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci de takvimde yer aldı. Buna göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanacak.

KPSS Ortaöğretim lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurabilecek. İşlemler, ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla da tamamlanabilecek.

Başvurunun geçerli olabilmesi için adayların tercih ettikleri oturumlara ait sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırması gerekiyor. Ödeme işlemleri, ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları üzerinden ya da AİS'te yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yapılabilecek.

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KPSS Ortaöğretim lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.

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