KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak.Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci de takvimde yer aldı. Buna göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanacak.