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KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:39
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı!
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılım sağlayacağı sınav için ÖSYM takvimi açıklandı. Yeni yılın sınav programında yer alan KPSS Ortaöğretim, başvuru süreci ve sınav günüyle adayların gündeminde yer alırken, geç başvuru ve sonuç tarihi de takvimde paylaşıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine dair detaylar…