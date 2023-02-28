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Haberler Fotohaber Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:52

Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Oruçlu iken yeme içme alışkanlıkları kadar günlük rutin şekilde yapılan işlerin de oruç ile ilişkisi merak edilir. Krem sürmek orucu bozar mı sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Kremin vücudun hangi bölgesine sürüldüğü de araştırma esnasında merak edilebilir. Oruçluyken ele ve yüze krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü, sürülürse oruç bozulur mu sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Krem sürmek orucu bozar mı sorusunu araştırırken dini kaynaklardan istifade edilmelidir. Bu kapsamda araştırma yapacağınız kaynakların başında diyanetin onayladığı eserler gelir. Oruçluyken ele ve yüze krem sürmek orucu bozar mı? Krem, yenen ya da içilen bir ürün olmadığından verilen fetvanın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Oruçluyken krem sürülür mü, sürülmesi halinde oruç bozulur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Krem Sürmek Orucu Bozar Mı?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir.

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Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

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