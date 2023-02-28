Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
15:52
Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?
Oruçlu iken yeme içme alışkanlıkları kadar günlük rutin şekilde yapılan işlerin de oruç ile ilişkisi merak edilir. Krem sürmek orucu bozar mı sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Kremin vücudun hangi bölgesine sürüldüğü de araştırma esnasında merak edilebilir. Oruçluyken ele ve yüze krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü, sürülürse oruç bozulur mu sorusunun cevabını sizler için araştırdık.