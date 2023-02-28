Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Krem Sürülür Mü, Oruç Bozulur Mu?

Krem sürmek orucu bozar mı sorusunu araştırırken dini kaynaklardan istifade edilmelidir. Bu kapsamda araştırma yapacağınız kaynakların başında diyanetin onayladığı eserler gelir. Oruçluyken ele ve yüze krem sürmek orucu bozar mı? Krem, yenen ya da içilen bir ürün olmadığından verilen fetvanın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Oruçluyken krem sürülür mü, sürülmesi halinde oruç bozulur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.