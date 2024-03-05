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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 00:42

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Aksiyon ve tarihi dizi türündeki yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümünde neler olacağı gündeme geldi. TRT 1'de her pazartesi ekrana gelen tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı izle yayında.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın hikayesini ekranlara taşıyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

4 Mart 2024 Pazartesi günü ekrana gelen 15. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM İZLE

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=mJoANHIbqxM

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Avram kurduğu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregor ise Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Avram, Selahaddin'i yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar'ın yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına Zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdud vardır.

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