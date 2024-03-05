Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
00:42
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Aksiyon ve tarihi dizi türündeki yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümünde neler olacağı gündeme geldi. TRT 1'de her pazartesi ekrana gelen tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı izle yayında.