Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Avram, Selahaddin'i yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar'ın yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına Zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdud vardır.