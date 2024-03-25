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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle
Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 20:20

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25 Mart Pazartesi akşamı 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu Selahaddin Sultan Nureddin'i kurtarmak adına büyük mücadeleler verecektir. Peki, Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm için izleyiciler ekranları başındaki yerlerini aldılar. İzleyicilere büyük bir tarihi seyir zevki yaşatan dizide Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Yoksa Seladdin engel olabilecek midir? İşte tüm bu soruların cevabı için TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ CANLI İZLE EKRANI

Aşağıdaki linki kullanarak dizinin yeni bölümünü canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

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