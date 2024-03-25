Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
20:20
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle
TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25 Mart Pazartesi akşamı 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu Selahaddin Sultan Nureddin'i kurtarmak adına büyük mücadeleler verecektir. Peki, Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm canlı izle