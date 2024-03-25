Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm canlı izle ekranı || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.



