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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 22:26

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayımlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı ile araştırılmaya başladı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı tarihi dizide gelecek hafta olacaklar gündemde. Tansiyonun giderek yükseldiği yapımda dizinin takipçileri ekran başında. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı TRT 1 dizi ekranlarında takip ediliyor. Tarihi sahneleriyle dikkat çeken yapımda son bölüm sonrası araştırmalar hız kazandı. Gazze yolundaki Selahaddin'in sonraki hamlesi gündemde. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 24. BÖLÜM İZLE

13 Mayıs tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 dizileri arasında takip edilen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı araştırmalarıyla gündemde. Gelecek haftadan ilk kareler henüz yayımlanmadı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Mevdud'u ele geçirmiş ve kurduğu bir tuzak neticesinde Bernard'la karşı karşıya kalabilmeyi başarmıştır. Beklenmeyen bir hamleyle Bernard, Selahaddin'in elinden kaçmayı başarır. Selahaddin, Bernard olmadan Dolat ve Sultan Nureddin'in huzuruna gider. Amacı Mevdud'u konuşturarak Dolat'ı durdurmaya çalışmaktır.
Mevdud suçlarını itiraf eder. Fakat Dolat, Mevdud'un şahitliğini kabul etmez. Hâlâ savaşmakta diretmektedir. Artık savaşın kaçınılmaz olduğu bir noktada Dolat'ı ikna edecek bir gelişme yaşanır. Karategin, yanında Gerard ile gelir. Dolat, İltutmuş'un katilinin Bernard olduğunu anlar. Tüm öfkesini Bernard'a yöneltir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Selahaddin ve Sultan Nureddin, Dolat tehlikesini bertaraf ettikten sonra yönlerini Gazze'ye çevirirler. Lakin beklenmedik bir gelişme önlerini keser. Dolat'ın Bernard'a olan düşmanlığının kendisine de sıçrayacağının farkında olan Viktorya, elinde tuttuğu Gazze'yi Dolat'a verme kararı alır. Dolat, Selahaddin'in yeniden karşısındadır artık! Çünkü Selahaddin, haçlılara itimat edilmeyeceğini çok iyi biliyordur.

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