Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
22:26
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!
TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayımlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı ile araştırılmaya başladı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı tarihi dizide gelecek hafta olacaklar gündemde. Tansiyonun giderek yükseldiği yapımda dizinin takipçileri ekran başında. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?