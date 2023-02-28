Küfür Etmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Küfür Edince Oruç Bozulur Mu?

Küfür Etmek Orucu Bozar Mı?

Hiç kuşkusuz birisine karşı kırıcı ve kötü sözcük kullanmak, Ramazan ayı dışında da İslamiyet tarafından tasvip edilen bir davranış değil. Ancak yine de bazı hallerde kendilerine hakim olamayan kişiler, Ramazan ayında küfür etmenin oruca olan etkisini merak ediyor. Bu konu hakkında diyanet ise şu açıklamayı yaptı: