Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
15:43
Küfür Etmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Küfür Edince Oruç Bozulur Mu?
Ramazan ayının yaklaştığı dönemlerde insanlar oruçla ilgili hususları araştırmaya başlar. Bunlardan biri de oruçlu iken küfür etme durumudur. Küfür etmek orucu bozar mı sorusu ile ilgili çok sayıda kaynakta bilgi bulabilirsiniz. Oruçluyken küfür etmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı için Diyanet başta olmak üzere farklı kaynaklardan istifade edebilirsiniz. Kötü söz söyleyince ve sinirden küfür edince oruç bozulur mu sorusunu sizler için araştırdık.