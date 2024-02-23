KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Arat Özge'yi mutlu etmek ve aşkını doyasıya yaşamak isterken, Özge aşkı ile sevdiği adamın ailesi arasında sıkışıp kaldığını hissetmeye başlamıştır. Arat'ın kızı Birce ile bağ kurmak isteyen Özge, Arat'dan bu konuda destek ister. Jale'nin kaza dosyasını yeniden açan Cemil ise, yeni ipuçları ararken beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Teklifin kimden geldiği ise çok daha büyük bir gizemdir.