Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
06:11
KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 2. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 3. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. 2. bölümde aniden evlenmeye karar veren Arat ve Özge geçmişleriyle yüzleşiyorlar. Genç çift için her şey daha da zorlaşıyor. Peki Kül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kül Masalı 3. bölüm fragman izle