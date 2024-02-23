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Haberler Fotohaber KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 06:11

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 2. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 3. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. 2. bölümde aniden evlenmeye karar veren Arat ve Özge geçmişleriyle yüzleşiyorlar. Genç çift için her şey daha da zorlaşıyor. Peki Kül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kül Masalı 3. bölüm fragman izle

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kül Masalı dizisi bu akşam 2. bölümüyle TRT1 ekranlarındaydı. Kül Masalı için 3. bölüm fragman araştırmaları başladı. İşte Kül Masalı 3. bölüm fragman izle

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kül Masalı dizisi 3. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=ol2fbY2kMdM

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KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

KÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE

Kül Masalı dizisinin son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=DXMY1Hqv0L4

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kül Masalı 2.Bölüm Özet

Jale'nin köşkteki manevi varlığı ve Arat üzerindeki etkilerini görmek Özge'yi çok sarsar. Neveser, Özge ve Arat'ı ayırmanın yollarını aramaktadır. Behiye'yi de işin içine karıştıracak bir planı vardır. Behiye ablasını çok zor durumda bırakacak bir hata yapar.

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT1 ile Kül Masalı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Arat Özge'yi mutlu etmek ve aşkını doyasıya yaşamak isterken, Özge aşkı ile sevdiği adamın ailesi arasında sıkışıp kaldığını hissetmeye başlamıştır. Arat'ın kızı Birce ile bağ kurmak isteyen Özge, Arat'dan bu konuda destek ister. Jale'nin kaza dosyasını yeniden açan Cemil ise, yeni ipuçları ararken beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Teklifin kimden geldiği ise çok daha büyük bir gizemdir.

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