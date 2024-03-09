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Haberler Fotohaber Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:55

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

İslam'ın farz ibadetlerinden olan oruç ibadeti için bu ayda nelere dikkat edilmeli araştırılıyor. Oruç İbadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir ve belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. İbadeti yerine getirirken gerekliliklere ve yükümlülüklere özen gösterenler için "Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutar. Gün içinde orucun bozulmasından çekinen vatandaşlar, orucu bozan şeyler arasında nelerin olduğunu öğrenmek istiyor. Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak orucu bozar mı? İşte yanıtı

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).

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Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı
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