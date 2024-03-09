Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile yanıtı

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:55
İslam'ın farz ibadetlerinden olan oruç ibadeti için bu ayda nelere dikkat edilmeli araştırılıyor. Oruç İbadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir ve belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. İbadeti yerine getirirken gerekliliklere ve yükümlülüklere özen gösterenler için "Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası ve burun spreyi kullanmak Diyanet ile