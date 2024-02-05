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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:35

Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

2024 yılı için personel alımları ilan edilmeye başladı. Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde binlerce sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanlardan bir tanesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 1629 personel alımı yapılacak. Bakanlık ilanına başvurmak isteyen binlerce aday ilanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Mimar, mühendis, kütüphaneci, şoför, aşçı gibi birçok farklı branştan alım olacak. Peki bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılıyor, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanını için başvuru tarihleri, kontenjanlar, başvuru tarihleri araştırmaları devam ediyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı ilanın detaylarını paylaştı. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alım ilanı detayları

Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-işe alım işlemlerinin yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

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Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek. 25 Ocak'ta başlayacak başvurulara aşağıdaki linkten başvuru yapılacak:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

14 FARKLI HİZMET BİRİMİNDEN ALIM YAPILACAK!

Bakanlık yaptığı açıklamada aşağıdaki 14 farklı alandan alım yapacağını açıkladı.
Çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör

Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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