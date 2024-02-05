Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:35
Kültür ve Turizm 1629 personel alımı için son 3 gün! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak, başvuru şartları neler?
2024 yılı için personel alımları ilan edilmeye başladı. Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde binlerce sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanlardan bir tanesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 1629 personel alımı yapılacak. Bakanlık ilanına başvurmak isteyen binlerce aday ilanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Mimar, mühendis, kütüphaneci, şoför, aşçı gibi birçok farklı branştan alım olacak. Peki bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılıyor, başvuru şartları neler?