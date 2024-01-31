Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:27
Kültür ve Turizm 1629 personel alımı yapacak! Bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları belli oldu mu?
2024 yılı için personel alım ilan edilmeye başladı. Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde binlerce sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanlardan bir tanesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 1629 personel alımı yapılacak. Bakanlık ilanına başvurmak isteyen binlerce aday ilanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Mimar, mühendis, kütüphaneci, şoför, aşçı gibi birçok farklı branştan alım olacak. Peki bakanlık personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?