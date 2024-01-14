Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.