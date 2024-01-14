Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:11
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuruları bekleniyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere yapılacak alımda branş ve kontenjan belli oldu. Adaylar; tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, çocuk gelişimcisi, aşçı, şoför, mimar gibi kadrolara yerleştirilecek. KPSS puanı ile alınacak başvurularda geri sayım başladı. Peki, sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar…