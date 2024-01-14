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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuruları bekleniyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere yapılacak alımda branş ve kontenjan belli oldu. Adaylar; tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, çocuk gelişimcisi, aşçı, şoför, mimar gibi kadrolara yerleştirilecek. KPSS puanı ile alınacak başvurularda geri sayım başladı. Peki, sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde. Kariyer Kapısı üzerinden alınması beklenen başvurular için detaylar belli oldu. Ocak ayında başlayacak başvuru işlemleri yaklaşık 2 hafta sürecek. Bu süreçte adaylar kendilerine uygun branş için işlemlerini tamamlayacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıdaunvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek. 25 Ocak'ta başlayacak başvurulara aşağıdaki linkten başvuru yapılacak:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ilanı! Teknisyen, kütüphaneci, mimar, aşçı, şoför...

14 ALANDA PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Yayımlanan ilanda boş kadroların alanları ve şehirler de paylaşıldı.

1629 sözleşmeli personel; Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Mühendis, Aşçı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Müze Araştırmacı, Arkeolog, Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Şehir Plancısı, Mimar, Temizlik Personeli ve Bahçıvan kadrolarına yerleştirilecek.

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR

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