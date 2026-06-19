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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık, farklı kadro ve branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanın ardından başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve adaylarda aranacak şartlar merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyenler, yayımlanan ilan detaylarını yakından takip ediyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2026 kapsamında yeni istihdam fırsatı sunuyor. Farklı alanlarda görev yapacak toplam 72 sözleşmeli personelin alınacağının açıklanmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Adaylar, hangi kadrolarda alım yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru, kamu personeli olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

TÜM POZİSYONLAR İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 19.06.2026 günü saat 08:00 başlayacak ve 03.07.2026 saat 18:00'de sona erecektir.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacaktır. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı

İLAN DETAYI VE KADRO - BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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