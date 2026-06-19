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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:58
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte 72 kişilik kadro dağılımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık, farklı kadro ve branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanın ardından başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve adaylarda aranacak şartlar merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyenler, yayımlanan ilan detaylarını yakından takip ediyor.