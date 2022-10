Kur'an-ı Kerim'deki En Uzun ve En Kısa Sureler

Kur'an-ı Kerim içerisinde birçok sure bulunmaktadır. Her sure ise farklı sayılardaki ayetlerden oluşmaktadır. Kur'an içerisindeki en uzun sure Bakara Suresi'dir. Bakara Suresi 286 ayetten oluşur. En kısa sure ise Kevser Suresi'dir. Kevser Suresi de 3 ayetten oluşmaktadır.