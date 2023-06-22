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Haberler Fotohaber Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:57

Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kurban Bayramı, her yıl idrak edilmekte olup Müslüman alemi için mühim bir yere sahiptir. Bayramın birinci gününden itibaren vacip olan kurban ibadetini yerine getirecek olanlar kurban duası okunuşu hakkında da bilgi araştırıyor. Kurban keserken okunacak dua ya da kurban keserken okunması gereken dualar bu başlık altında yer alıyor. Peki, Kurban duası nedir? İşte, Kurban keserken okunacak dua Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı...

Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kurban duası okunuşu ve anlamı, bu ibadeti doğru şekilde yerine getirmek isteyenler tarafından inceleniyor. Yılda bir defa vacip kılınan kurban ibadeti için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, kurban keserken okunacak dua ve sureler araştırılıyor. Kurban keserken okunması gereken dualar, bu ibadeti eda etmeye hazırlanan ve ibadetin şartlarını araştıran vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte kurban duası Türkçe anlamı ve kurban keserken okunacak dua Arapça yazılışı…

Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır.

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Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından üç defa ''Bismillahi Allahü ekber'' denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

''De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.'' (En'âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Kurban Duası Okunuşu - Kurban Keserken Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER

"Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn."

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek.

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