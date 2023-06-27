Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:33

Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir, hemen yenir mi? Kurban eti ilk gün yenir mi, ne zaman yenir?

Kurban bayramı yarın idrak ediliyor. Bayramın ilk gününden itibaren yurt genelinde Müslümanlar kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada dikkat edilmesi gereken çeşitli detaylar var. Araştırılan konulardan biri ise "Kurban eti ilk gün yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir, hemen yenir mi?" sorularıyla karşımıza çıkıyor. Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazı sonrası başlayan kurban kesimi ardından etler dağıtılacak. Peki, Kurban eti ilk gün yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir, hemen yenir mi? İşte detaylar.