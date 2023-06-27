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Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:03

Kurban eti ne zaman, kaç gün sonra kıyma çekilir? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı gelip çattı. Farz ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, 28 Haziran Çarşamba günü kurban kesim yerlerine akın edecek. Birçok kişi kesilen etlerin bir kısmını kıyma halinde buzluklarda saklayıp yıl içinde tüketiyor. Bu nedenle kesimden ne kadar zaman sonra etlerin kıyma haline getirilebileceği merak ediliyor. Bu noktada "Kurban eti ne zaman kıyma çektirilir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban eti ne zaman, kaç gün sonra kıyma çekilir? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir? İşte, konu ile ilgili tüm merak edilenler...

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber kurban eti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle etin kesiminden ne kadar zaman sonra kıyma haline getirilebileceği sorgulanıyor. Bayramın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Bu noktada ise ''Kurban eti ne zaman kıyma çekilir?'' sorusu ön plana çıkıyor. Kıymanın uzun süre dayanması ve pişirildiğinde kokmaması için bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kıymanın kokmaması için ne zaman çekilmeli, kaç gün beklemek gerekir? İşte yanıtı!

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR, HEMEN ÇEKİLİR Mİ?

Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

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Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olmanız gerekir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir.

Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu nedenle poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KIYMANIN KOKMAMASI İÇİN NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Uzmanlar, kurbanlık etin hemen kıyma olarak çektirilmemesi gerektiğini söylüyor. Dinlendirilip etin kanının süzülmesinin sağlanması böylelikle kıymanın daha lezzetli hale geleceği belirtiliyor.

Kanı süzülmeyen kıymanın kokusu daha sonra yemek yaparken rahatsız edici olabilir.

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?
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