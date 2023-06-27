Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı gelip çattı. Farz ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, 28 Haziran Çarşamba günü kurban kesim yerlerine akın edecek. Birçok kişi kesilen etlerin bir kısmını kıyma halinde buzluklarda saklayıp yıl içinde tüketiyor. Bu nedenle kesimden ne kadar zaman sonra etlerin kıyma haline getirilebileceği merak ediliyor. Bu noktada "Kurban eti ne zaman kıyma çektirilir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban eti ne zaman, kaç gün sonra kıyma çekilir? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir? İşte, konu ile ilgili tüm merak edilenler...