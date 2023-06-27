Kurban eti ne zaman, kaç gün sonra kıyma çekilir? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber kurban eti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle etin kesiminden ne kadar zaman sonra kıyma haline getirilebileceği sorgulanıyor. Bayramın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Bu noktada ise ''Kurban eti ne zaman kıyma çekilir?'' sorusu ön plana çıkıyor. Kıymanın uzun süre dayanması ve pişirildiğinde kokmaması için bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kıymanın kokmaması için ne zaman çekilmeli, kaç gün beklemek gerekir? İşte yanıtı!