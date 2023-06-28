KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Kurban keserken Allah'ın ismini anmanın ve besmele çekmenin hükmü nedir? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte kurbanlıklar kesilmeye başladı. Kurbanlığa eziyet etmeden, şefkatle, gözlerini bağlayıp, çevreyi kirletmeyerek kurbanlar kesiliyor. Bu hususta kurban keserken hangi dua, ayetler okunur, nasıl niyet edilir? araştırılıyor. Her kesilecek hayvanda kurban olmasa bile Allah'ın ismini anmak şarttır. Kurban kesecek kişinin işinin ehli olması gerekir. Peki, Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi? İşte, yanıtı…