KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Kurban keserken okunması gereken duaların bilinmesi gerekmektedir. Bir kurbanı kesmeden önce üç kez "Bismillahi Allahü ekber" denilmesi gerekir. Sonrasında kurban sahibi veya vekili tarafından "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası okunur.

Okunduktan sonra hemen arkasından "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." denilir. Ardından; Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber denildikten sonra kurban kesilebilir.