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Haberler Fotohaber KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:54

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Kurban keserken Allah'ın ismini anmanın ve besmele çekmenin hükmü nedir? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte kurbanlıklar kesilmeye başladı. Kurbanlığa eziyet etmeden, şefkatle, gözlerini bağlayıp, çevreyi kirletmeyerek kurbanlar kesiliyor. Bu hususta kurban keserken hangi dua, ayetler okunur, nasıl niyet edilir? araştırılıyor. Her kesilecek hayvanda kurban olmasa bile Allah'ın ismini anmak şarttır. Kurban kesecek kişinin işinin ehli olması gerekir. Peki, Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi? İşte, yanıtı…

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Kurban keserken hangi dualar, ayetler okunur, nasıl niyet edilir? sorusu yılın ikinci ve son dini bayramında sorgulanıyor. Hz. İbrahim'den günümüze kadar gelen bu ibadetle birlikte Yüce Allah'ın rızası için kurbanlıklar kesilecek. Bu hususta kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir araştırılıyor. İşinin ehli olan kişilerin kurban kesmesi tavsiye edilirken, ister kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun kurban keserken besmele çekmek zaruridir. Peki, Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi? İşte, Diyanet açıklaması…

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Kurban keserken okunması gereken duaların bilinmesi gerekmektedir. Bir kurbanı kesmeden önce üç kez "Bismillahi Allahü ekber" denilmesi gerekir. Sonrasında kurban sahibi veya vekili tarafından "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası okunur.

Okunduktan sonra hemen arkasından "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." denilir. Ardından; Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber denildikten sonra kurban kesilebilir.

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban kesilirken besmele çekilmesi ve arkasından da bazı duaların okunması gerekmektedir. Kurban kesecek olan kişinin kesmeden önce üç defa "Bismillahi Allahü ekber" demesi gerekir. Sonrasında ise "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163) ayeti okunabilir.

Aynı zamanda okunması gereken ayetlerden birisi de "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79) olarak ifade edilebilir. Kurban kesmeye niyet ettikten sonra kurban kesmenin gerekliliklerinin de yerine getirilmesi oldukça önemlidir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA, AYET! Kurban keserken dua okumak şart mı, tekbir getirilir mi, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESİLİRKEN NE YAPILMALI, NERELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban kesiminde dua okunması, hayvanın yüzü ve ayaklarının kıbleye gelecek şekilde yatırılmasının ardından yapılmalıdır. Hayvanın sağ arka ayağının serbest bırakılması, diğer üç ayağının bağlanması gerekir. Ardından kişi de kıbleye karşı durarak, kurban kesiminde okunması gereken duayı okumalıdır.

Okunan dua ve ayetlerin ardından, kurban kesim işlemlerine başlanır.

Kurbanı kesmeden önce Kurbanı kesecek olan kişinin "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirmesi ve "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kesime hazırlanması da son derece önemlidir.

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