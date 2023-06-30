Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?

Bu yıl Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Kurbanlık hayvanlarını satın alan İslam alemi, ibadetlerini yerine getiriyor. Henüz kurbanlarını kesmeyen Müslümanlar ise çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bu konulardan biri de "Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?" sorusu oldu. Toplam 4 gün süren bayram günleri içinde ne zamana kadar kesim yapılabileceği sorgulanıyor. Peki, Kurban kesim vakti ne zaman biter? İşte, Diyanet ile kurban kesim günleri…