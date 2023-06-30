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Haberler Fotohaber Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:11

Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?

Bu yıl Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Kurbanlık hayvanlarını satın alan İslam alemi, ibadetlerini yerine getiriyor. Henüz kurbanlarını kesmeyen Müslümanlar ise çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bu konulardan biri de "Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?" sorusu oldu. Toplam 4 gün süren bayram günleri içinde ne zamana kadar kesim yapılabileceği sorgulanıyor. Peki, Kurban kesim vakti ne zaman biter? İşte, Diyanet ile kurban kesim günleri

Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı gelip çattı. İslam dininde farz ibadetlerden biri olan kurban ibadeti yerine getirilmeye başlandı. Henüz ibadetlerini tamamlamayan Müslümanlar ise 4 günlük bayram süresince kurban kesim zamanı araştırmasına çıktı. Kurban kesim vakti ne zaman biter sorusu gündemdeki yerini aldı. İslam alemi bayramın hangi gününe kadar kesim yapılabileceği konusunda Diyanet İşleri'ne başvurdu. Peki, Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? İşte cevaplar…

Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

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Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

KURBAN BAYRAMIN SON GÜN KESİLİR Mİ?

Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
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