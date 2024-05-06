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Haberler Fotohaber Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:49

Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

Kurban vekalet ücretleri 2024 son dakika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Geri sayım sürerken kurban vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı için belli oldu. Dini görevini yerine getirmek isteyen milyonlar kurban kesim bedeli ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? İşte, Diyanet ile yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2024.

Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

Vekaletle kurban kesim ücreti 2024 yılı için araştırılıyordu. Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim ücretleri Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş son dakika açıklamasıyla belli oldu. Kurban vekaleti için vekil ile müvekkilin fiziki olarak yan yana gelme zorunluluğu yoktur. Sözlü veya yazılı olarak olduğu gibi telefon, faks, internet gibi iletişim araçları ile de vekalet verilebilir. Peki, Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? İşte, Diyanet açıklaması ile Kurban vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı bilgileri…

Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

DİYANET DUYURDU: 2024 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban kesim bedeli ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.

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Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.

Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.

Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE DENİR?

Vekalet veren kişinin hayvanı kestireceği kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban vekaleti verilecek kişinin öncelikle Müslüman olması gerekmektedir. Daha sonra hayvan kesme yetkinliğine sahip olması aranır. Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.

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