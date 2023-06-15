Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:48

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu birçok Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmakta. Kurban tatiline az bir süre kalırken Müslümanlar, market ve pazarda küçükbaş – büyükbaş fiyatlarını araştırıyor. Koç, koyun, dana, inek fiyatları geçtiğimiz seneye göre değişiklik gösterirken, A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satışa sunulmakta. Bu noktada hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 araştırılmakta. Peki, kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte güncel kurban fiyatları listesi

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları 2023 ve hisse – ortaklık fiyatı gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Koç, koyun, tosun, inek ve dana fiyatları marketler ve pazarlarda değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 23 milyon kurban satışı gerçekleştirildi. İşte kurbanlık fiyatları güncel listesi il il

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.

SON DAKİKA