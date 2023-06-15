Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:48

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste: Diyanet İşleri ile Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu birçok Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmakta. Kurban tatiline az bir süre kalırken Müslümanlar, market ve pazarda küçükbaş – büyükbaş fiyatlarını araştırıyor. Koç, koyun, dana, inek fiyatları geçtiğimiz seneye göre değişiklik gösterirken, A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satışa sunulmakta. Bu noktada hisse ve ortaklık kurban fiyatı 2023 araştırılmakta. Peki, kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte güncel kurban fiyatları listesi