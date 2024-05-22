Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
17:11
Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Kurban fiyatları 2024 yılın ikinci ve son dini bayramına bir aydan kısa bir süre kala sorgulanıyor. Bu sene 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayramda dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdiden kurban fiyatları araştırmasına başladı. Bu noktada büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları sorgulanıyor. Peki, Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel kurban fiyatları…