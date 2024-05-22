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Haberler Fotohaber Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 17:11

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurban fiyatları 2024 yılın ikinci ve son dini bayramına bir aydan kısa bir süre kala sorgulanıyor. Bu sene 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayramda dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdiden kurban fiyatları araştırmasına başladı. Bu noktada büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları sorgulanıyor. Peki, Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel kurban fiyatları

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları yılın son dini bayramına bir aydan kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı'nda dini vazifeler yerine getirilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Aynı zamanda dini vazife gereği kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Peki, Diyanet 2024 kurbanlık fiyatları listesi ile küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana kg fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBANLIK FİYATI 13 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlık fiyatları belirlendi. Bu yıl artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre iki katına yakın artış gösterdi.

Buna göre büyükba canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olacak. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek.

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

3.3 MİLYON HAYVAN

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor. Ancak bu yıl geçmiş yıllara göre satış miktarında düşüş bekleniyor. Sektör oyuncuları, pazara çıkan hayvan sayısının da yüzde 20 düşük olacağını belirtiyor.

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır:
Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
İkincisi: İlgili kuruluşun, kurban kesmek isteyen kimselere belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseleri satması ve kesim günü geldiğinde de müşteriden vekâlet alarak onun adına kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uygulamada, önce satım akdi yapılmakta, daha sonra da kesim için vekâlet alınmaktadır. Elde edilen etler de, bazen kurbanı kestirene bazen de onun rızasıyla yoksullara ve hayır kurumlarına verilmektedir. Her iki durumda da aşağıdaki şartlara riayet edildiği takdirde yapılan bu uygulamalar dinen caizdir:

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