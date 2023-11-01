Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son olarak 134. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Uçlar'a gelen yeni düşman Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Ancak kimliğini gizleyen Üstad Gera, Osman Bey'in karşısına tüccar olarak çıkar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı araştırmasına çıktı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...