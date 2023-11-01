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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 01.11.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 22:55

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son olarak 134. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Uçlar'a gelen yeni düşman Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Ancak kimliğini gizleyen Üstad Gera, Osman Bey'in karşısına tüccar olarak çıkar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı araştırmasına çıktı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merka ediliyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman son olarak 134. Bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle linki için araştırmalarını hızlandırdı. Başrollerinde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi, aksiyon, macera, kurgu ve dram türlerindeki yapım, her hafta Çarşamba günü ekranlara geliyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 135. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM ÖZETİ

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler.

Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır.

Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

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