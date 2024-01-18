Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Söğüt'te büyük kıyım!

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?

Bala ve Malhun Hatunların planı nedir?

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

Cerkutay'ın ihaneti ortaya mı çıkıyor?