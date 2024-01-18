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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 00:28 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 00:28

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 144. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı yayında. Dizinin yeni bölümünün tamamlanmasının ardından fragmanı ATV resmi sitesinde yayınladı!

KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 144. BÖLÜM ÖZETİ

Söğüt'te büyük kıyım!

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?

Bala ve Malhun Hatunların planı nedir?

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

Cerkutay'ın ihaneti ortaya mı çıkıyor?

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında neler yaşanacak?

Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?

Görklü Han, Yakup Bey'i tehdit ediyor!

Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Orhan Bey ve Holofira, içinde bulundukları cendereden çıkabilecek mi?

Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?

Osman Bey ve Görklü Han karşı karşıya

Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?

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