Giriş Tarihi: 18.01.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
00:28
Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 144. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti