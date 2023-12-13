Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

ALAEDDİN BEY TARİHTE NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Alâeddin Bey, bir süre vezirlik ve ordu komutanlığından sonra tekke yaşamına döndü. Kükürtlü'deki tekkesinde yaşadı. Hayırseverliği ile tanındı. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülür. Bazı kaynaklar bir savaşta şehit düştüğünü de bildirirler. 1333 yılında Biga Kalesinde hayatını kaybettiği de söylenmektedir. Oğlu Hızır Bey aracılığıyla soyu devam etmiştir.