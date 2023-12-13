Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

Giriş Tarihi: 13.12.2023 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
20:39
Kuruluş Osman bu akşam 140. bölümüyle ekranlara gelecek. İzlenme rekorları kıran başarılı dizide bu akşam dizinin öenmli karakterlerinden biri olan Osman Be'in oğlu Alaeddin Bey'in akıbeti merak ediliyor. Ömer Faruk Aran tarafından hayat verilen Kuruluş Osman Alaeddin Bey karakteri bu akşam dizide tehlike ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kuruluş Osman Alaeddin Bey ölüyor mu? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte, Hayatı ve biyografisi!