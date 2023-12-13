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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 20:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 20:39

Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

Kuruluş Osman bu akşam 140. bölümüyle ekranlara gelecek. İzlenme rekorları kıran başarılı dizide bu akşam dizinin öenmli karakterlerinden biri olan Osman Be'in oğlu Alaeddin Bey'in akıbeti merak ediliyor. Ömer Faruk Aran tarafından hayat verilen Kuruluş Osman Alaeddin Bey karakteri bu akşam dizide tehlike ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kuruluş Osman Alaeddin Bey ölüyor mu? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte, Hayatı ve biyografisi!

Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Ömer Faruk Aran'ın hayat verdiği Alaeddin Bey karakteri bu akşam yayınlanan bölümde ölecek mi merak ediliyor. Diziden önce sorunun cevabını merak eden izleyiciler, tarihte olayın nasıl tekerrür etiğini araştırarak, dizide de sonuç öyle mi olacak karşılaştırmak istiyor. Peki, Kuruluş Osman Alaeddin Bey ölecek mi? İşte, yanıtı!

Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

ALAEDDİN BEY TARİHTE NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Alâeddin Bey, bir süre vezirlik ve ordu komutanlığından sonra tekke yaşamına döndü. Kükürtlü'deki tekkesinde yaşadı. Hayırseverliği ile tanındı. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülür. Bazı kaynaklar bir savaşta şehit düştüğünü de bildirirler. 1333 yılında Biga Kalesinde hayatını kaybettiği de söylenmektedir. Oğlu Hızır Bey aracılığıyla soyu devam etmiştir.

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Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

KURULUŞ OSMAN ALAEDDİN BEY ÖLÜYOR MU?

Ekranların sevilen dizilerinden Kuruluş Osman dizisinde Alaeddin Bey'e yapılan saldırı sonrası dizideki akıbeti merak konusu oluyor.

Ancak Alaeddin Bey'in akıbeti bu akşam yayınlanan bölümde belli olacak.

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte 140.bölüm özeti;

Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM ÖZETİ!

KURULUŞ OSMAN 141. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kuruluş Osman Alaeddin Bey öldü mü? Alaeddin Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
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