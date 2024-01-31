Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

KURULUŞ OSMAN ELÇİM HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike vardır. Taceddin Noyan! Osman Bey'e bunu haber veren Elçim Hatun, Uçlara neden gelmiştir? Aslı görülmemiş bir zalimlikle ünlenen Taceddin Noyan'a karşı Osman Bey ve Kayı'ları neler beklemektedir?

Karakterin tarihte var olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Dizide karaktere oyuncu Yağmur Öztürk hayat verecek.