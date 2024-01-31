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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman'ın Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:07

Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman'ın Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Burak Özçivit, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı tarihi yapımın 146. Bölümünde Efendize Elçim Hatun geliyor. Osman Bey'i bekleyen tehlikeyi haber veren kilit karakter izleyenlerin gündeminde. Role hayat veren oyuncu Yağmur Öztürk hayatı, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? Yağmur Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

Kuruluş Osman Elçim Hatun tarihte var mı izleyenlerin gündeminde. ATV ekranlarında sezonlardır takip edilen tarihi dizi sahneleriyle izleyenlere görsel şölen sunuyor. Yeni sezonda kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettiren yapım yeni bölümleriyle takip ediliyor. Peki; Kuruluş Osman'ın Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, yeni karakter ve oyuncu hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

KURULUŞ OSMAN ELÇİM HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike vardır. Taceddin Noyan! Osman Bey'e bunu haber veren Elçim Hatun, Uçlara neden gelmiştir? Aslı görülmemiş bir zalimlikle ünlenen Taceddin Noyan'a karşı Osman Bey ve Kayı'ları neler beklemektedir?

Karakterin tarihte var olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Dizide karaktere oyuncu Yağmur Öztürk hayat verecek.

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Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

YAĞMUR ÖZTÜRK KİMDİR?

9 Aralık 1996 yılında Ankara'da doğan Yağmur Öztürk, Ege Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı mezunudur. Öte yandan Başkent İletişim Fakültesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında Beni Affet dizisinde rol alarak yaşadı. Son olarak ise, 2023 yılında ATV'de yayımlanan Başım Belada adlı dizide Melike karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman’ın Elçim Hatun’u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014-2018 Beni Affet
2019-2020 Sevdim Seni Bir Kere
2020-2021 Anneler
2022 Son Nefesime Kadar
2022-2023 Yazgı
2023 Başım Belada
2024 Kuruluş Osman

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