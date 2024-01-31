Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
15:07
Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? ATV Kuruluş Osman'ın Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk hayatı, dizileri, filmleri
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Burak Özçivit, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı tarihi yapımın 146. Bölümünde Efendize Elçim Hatun geliyor. Osman Bey'i bekleyen tehlikeyi haber veren kilit karakter izleyenlerin gündeminde. Role hayat veren oyuncu Yağmur Öztürk hayatı, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Elçim Hatun kimdir, tarihte var mı? Yağmur Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, tüm merak edilenler…