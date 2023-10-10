Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN GERMİYANOĞLU YAKUP BEY KİMDİR?

Anadolu'nun kudretli beyleri arasında başlayan devlet kurma mücadelesinde Osman Bey ve büyük rakibi; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun olacaktır.

II. Yakub Bey 1387-1390, 1402-1411 ve 1413-1428 tarihleri arasında üç defa Germiyanoğulları Beyi oldu.

Babası Süleyman Şah öldükten sonra 1387'de hükümdarlığa geçen II. Yakub Bey 1390 yılına kadar ülkeyi hiçbir savaşa sokmadan idare etti. Osmanlı Devleti'nin 1389'da Haçlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı'na giden Osmanlı padişahı I. Murad'a diğer Anadolu beyleri gibi yardımcı asker gönderdi.

Başta Karamanoğulları olmak üzere, I. Murad'ın bu savaşta ölmesinden yararlanmak isteyen diğer Anadolu beyleri gibi Yakub Bey de harekete geçti ve ilk olarak kız kardeşinin çeyizi olarak Osmanlı topraklarına katılan yerleri istilaya başladı. Yıldırım Bayezid Rumeli işini yoluna koyduktan sonra hızla Anadolu'ya geçti. Saruhan, Aydın ve Menteşe taraflarındaki olayları yatıştırdıktan sonra Karamanoğulları'nın üzerine yürüdü.

Eniştesinin iyi niyetlerle gelmediğini anlayan Yakub Bey, Yıldırım Bayezid'i bir takım hediyelerle karşıladı. Ancak Yıldırım onun bu hareketini samimi bulmadı ve kumandanı Hisar Bey ile birlikte tutuklatarak Rumeli'de İpsala Kalesi'ne hapsettiği gibi bütün Germiyan topraklarını da Osmanlı Devleti'ne kattı.