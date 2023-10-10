Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 5. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna birçok oyuncu katıldı. Beşinci sezonda yapıma dahil olan isimlerden biri Mirza Bahattin Doğan oldu. Doğan, tarihi projede Osman Bey'in en büyük rakibi Germiyanoğlu Yakup Bey karakterine hayat verecek. Bu noktada Mirza Bahattin Doğan hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Öte yandan Kuruluş Osman Yakup Bey tarihte yeri, hayatı ve ölümü oldukça merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir? Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mirza Bahattin Doğan hakkında bilgiler…