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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 5. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna birçok oyuncu katıldı. Beşinci sezonda yapıma dahil olan isimlerden biri Mirza Bahattin Doğan oldu. Doğan, tarihi projede Osman Bey'in en büyük rakibi Germiyanoğlu Yakup Bey karakterine hayat verecek. Bu noktada Mirza Bahattin Doğan hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Öte yandan Kuruluş Osman Yakup Bey tarihte yeri, hayatı ve ölümü oldukça merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir? Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mirza Bahattin Doğan hakkında bilgiler…

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV'nin Çarşamba akşamları yayına verdiği tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ile ekranlara dönüş yapıyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u buluşturan yapıma yeni isimler dahil oldu. Bu isimlerden biri olan Mirza Bahattin Doğan Germiyanoğlu Yakup Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Kuruluş Osman Germiyanoğlu Yakup Bey tarihte kimdir, nasıl öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan hayatı hakkında merak edilenler…

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON İLE EKRANLARA DÖNÜŞ YAPIYOR!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 4 Ekim Çarşamba akşamı beşinci sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Bozdağ Yapım imzalı dizinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizinin 5. sezon kadrosuna; Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu katıldı.

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Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN GERMİYANOĞLU YAKUP BEY KİMDİR?

Anadolu'nun kudretli beyleri arasında başlayan devlet kurma mücadelesinde Osman Bey ve büyük rakibi; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun olacaktır.

II. Yakub Bey 1387-1390, 1402-1411 ve 1413-1428 tarihleri arasında üç defa Germiyanoğulları Beyi oldu.

Babası Süleyman Şah öldükten sonra 1387'de hükümdarlığa geçen II. Yakub Bey 1390 yılına kadar ülkeyi hiçbir savaşa sokmadan idare etti. Osmanlı Devleti'nin 1389'da Haçlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı'na giden Osmanlı padişahı I. Murad'a diğer Anadolu beyleri gibi yardımcı asker gönderdi.

Başta Karamanoğulları olmak üzere, I. Murad'ın bu savaşta ölmesinden yararlanmak isteyen diğer Anadolu beyleri gibi Yakub Bey de harekete geçti ve ilk olarak kız kardeşinin çeyizi olarak Osmanlı topraklarına katılan yerleri istilaya başladı. Yıldırım Bayezid Rumeli işini yoluna koyduktan sonra hızla Anadolu'ya geçti. Saruhan, Aydın ve Menteşe taraflarındaki olayları yatıştırdıktan sonra Karamanoğulları'nın üzerine yürüdü.

Eniştesinin iyi niyetlerle gelmediğini anlayan Yakub Bey, Yıldırım Bayezid'i bir takım hediyelerle karşıladı. Ancak Yıldırım onun bu hareketini samimi bulmadı ve kumandanı Hisar Bey ile birlikte tutuklatarak Rumeli'de İpsala Kalesi'ne hapsettiği gibi bütün Germiyan topraklarını da Osmanlı Devleti'ne kattı.

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

GERMİYANOĞLU YAKUP BEY NASIL ÖLDÜ?

Sultan Murad, Yakub Bey'i kendisinin misafiri olmak üzere Edirne'ye gönderdi ve kendisini eğlendirmek için şair ve sohbet ehli gönderdi. Yakub Bey'in Edirne'deki ikameti esnasında şenlikler yapıldı, her gün ziyafetler verildi. Tabip, âlim ve şâir olan eski arkadaşı Şeyhî Sinan'la da görüştü ve her isteğinin yerine getirilmesi emredildi. Yakub Bey, kendisine gösterilen misafirperverliğe ve ikrama karşı çok memnun kaldı.

Yakub Bey bir ay kadar Edirne'de kaldı. Memleketine dönme arzusuyla izin istedi ve yol masrafları fazlasıyla verilerek saygıyla uğurlandı. Fakat Yakub Bey eli çok açık biri olduğu için elindeki parayı, II. Murad'ın kendisine tahsis ettiği askerlere bağışladı ve Gelibolu'ya vardığında parası bittiğinden padişahtan para isteme mecburiyetinde kaldı.

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, nasıl öldü? Hayatı ve tarihteki yeri merak ediliyor! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MİRZA BAHATTİN DOĞAN KİMDİR?

7 Ağustos 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mirza Bahattin Doğan, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Mirza Bahattin Doğan, tiyatronun yanı sıra 2002 yılından itibaren çok sayıda dizi ve yapımda rol aldı.

2015-2017 arası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle hafızalara kazınan Doğan, Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandırıyor.

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