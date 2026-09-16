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Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:48

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleriyle ilgili yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

Her yıl belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite öğrencilerinin maddi destek imkanlarından yararlanabilmesi açısından önem taşıyor. GSB tarafından yapılacak duyuruyla birlikte başvuru süreci, tarih aralığı ve başvuruda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar netleşecek.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti. Yeni dönem takviminin de benzer bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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