KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.