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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:48
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi
Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleriyle ilgili yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.