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Haberler Fotohaber KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:13

KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu son dakika geldi. Ekim ayında başvuruları alınan burs ve öğrenim kredisi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen burs ve kredi sonuçları açıklandı. Bakan Aşkın Bak, KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası uzun süredir gündemde yer alan ''2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt buldu. Adaylar sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile görüntüleyebilecek. Peki, GSB ile KYK burs başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e devlet ile KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim hayatları boyunca verilen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.'' ifadelerini kullandı.

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KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

KYK BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET İLE TIKLA SORGULA! Bakan Aşkın Bak duyurdu! 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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