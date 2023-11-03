KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023 açıklandı duyurusu için gözler GSB'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz ekim ayında başvuruları tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 yeni KYK burs ücretlerini açıkladı. Burs ücretleri lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı…