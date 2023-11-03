Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:36

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023 açıklandı duyurusu için gözler GSB'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz ekim ayında başvuruları tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 yeni KYK burs ücretlerini açıkladı. Burs ücretleri lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı…

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023 gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Geri ödemeli ya da karşılıksız olarak verilecek KYK burs ve kredi ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam geldiği açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre en düşük GSB bursu 2 bin lira olurken KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.

Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek. Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA