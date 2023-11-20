Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:36

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

KYK burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından e devlet sorgulama ve onay ekranı ziyaretleri başlamıştı. Taahhütname onayı tamamlandı ve ödemeler için bekleyiş başladı. Şimdi burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde KYK bursu ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. GSB ile burs ve kredi ödeme takvimi araştırılıyor. Peki; 2023-2024 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte, toplu mu ödenecek? İşte, KYK burs/kredi ücretleri ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiler…