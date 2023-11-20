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Haberler Fotohaber KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:36

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

KYK burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından e devlet sorgulama ve onay ekranı ziyaretleri başlamıştı. Taahhütname onayı tamamlandı ve ödemeler için bekleyiş başladı. Şimdi burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde KYK bursu ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. GSB ile burs ve kredi ödeme takvimi araştırılıyor. Peki; 2023-2024 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte, toplu mu ödenecek? İşte, KYK burs/kredi ücretleri ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiler…

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024 akademik yılı için araştırılıyor. Burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Sonuçları öğrenen binlerce üniversite öğrencisi taahhütname onayını tamamladı ve ödeme işlemleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Ödeme tarihleri takvimi için GSB son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? İşte, detaylar…

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

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KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023-2024 yılı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, 3 aylık toplu burs-kredi ödemelerinin Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2023-2024 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

TC Kimlik numarasının sonu

"0" olanlar ayın 6'sında

"2" olanlar 7'sinde

"4" olanlar 8'inde,

"6" olanlar 9'unda

"8" olanlar 10'unda

ödemelerini alabilecek.

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