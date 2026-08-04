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Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:10

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB'ye çevrildi!

2026 YKS tercih sürecinin devam etmesiyle birlikte üniversiteye yerleşmeyi hedefleyen adayların gözü KYK yurtlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sunduğu barınma imkanları, başvuru tarihleri ve ücret bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, aylık ücretler ne kadar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

Üniversite tercih döneminde öğrencilerin gündeminde yine KYK yurtları yer alıyor. Barınma desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, KYK başvuru tarihleri, yurtların bulunduğu iller ve 2026-2027 dönemi aylık ücretlerini araştırıyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

2026-2027 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları henüz açıklanmadı. KYK başvuru tarihlerine ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizde yer alacak.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

KYK ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK yurt ücretleri henüz duyurulmadı. Bir önceki dönemde ise yurt ücretleri, oda tipine göre farklılık göstererek 750 TL ile 1.250 TL arasında uygulanmıştı.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilere uygun fiyatlı ve konforlu konaklama imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK yurt bulunan il ve ilçeler listesini yayınladı.

KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

GEÇTİĞİMİZ YIL (2025-2026) KYK YURT TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

1. TİP: 750 TL

2. TİP: 850 TL

3. TİP: 850 TL

4. TİP:1050 TL

5. TİP: 1150 TL

6. TİP: 1250 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#KYK #GSB

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