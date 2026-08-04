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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB'ye çevrildi!
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:10
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB'ye çevrildi!
2026 YKS tercih sürecinin devam etmesiyle birlikte üniversiteye yerleşmeyi hedefleyen adayların gözü KYK yurtlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sunduğu barınma imkanları, başvuru tarihleri ve ücret bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, aylık ücretler ne kadar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar.