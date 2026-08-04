KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücretleri ne kadar olacak? Gözler GSB’ye çevrildi!

KYK ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK yurt ücretleri henüz duyurulmadı. Bir önceki dönemde ise yurt ücretleri, oda tipine göre farklılık göstererek 750 TL ile 1.250 TL arasında uygulanmıştı.