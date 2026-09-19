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Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:40

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

2026-2027 KYK yurt yerleştirmelerinin ardından birçok öğrenci için bu kez nakil süreci başladı. Farklı bir yurda geçmek isteyenler, nakil başvurusunda hangi adımların izleneceğini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt nakil başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, başvuru ekranı ve izlenecek adımlar…

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KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

Başka bir yurda geçmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakli için hangi adımların izleneceğini ve işlemlerin nereden yapılacağını araştırıyor. Yerleştirmelerin ardından nakil talepleri GSBBİZ uygulaması üzerinden oluşturulabiliyor ve öğrenciler uygun yurt seçenekleri arasından tercih yapabiliyor.

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, isteğe bağlı nakil taleplerini GSBBİZ uygulaması veya biz.gsb.gov.tr üzerinden oluşturabiliyor. Sisteme giriş yapıldığında okul-yurt yakınlığına göre öğrencinin tercih edebileceği yurtlar ekranda gösteriliyor. Bu seçeneklerden biri seçilerek talep tamamlanıyor.

KYK YURT NAKİL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Nakil talebi için sabit bir tarih aralığı bulunmuyor. Talepler eğitim dönemi içinde yedek öğrenci yerleştirmelerinin yapıldığı günlerde gerçekleştiriliyor. Yerleştirme dönemi tamamlandıktan sonra ise işlemler Bakanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda devam ediyor.

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KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk yurt yerleştirmelerinin ardından yedek sıradaki öğrenciler belirli aralıklarla yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor. GSB, öğrencilerin e-Devlet'teki Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranında kendileri için belirtilen tarihleri kontrol etmesini istiyor.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

KYK YURT NAKLİNDEN SONRA ÜCRET FARKI ÇIKAR MI?

Nakil sonrasında öğrencinin geçtiği yurdun ücret veya güvence bedeli daha yüksekse aradaki fark ayrıca ödenebiliyor. Oluşan tutarın, nakil tarihinden itibaren 30 gün içinde yatırılması gerekiyor.

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

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