KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?

Başka bir yurda geçmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakli için hangi adımların izleneceğini ve işlemlerin nereden yapılacağını araştırıyor. Yerleştirmelerin ardından nakil talepleri GSBBİZ uygulaması üzerinden oluşturulabiliyor ve öğrenciler uygun yurt seçenekleri arasından tercih yapabiliyor.