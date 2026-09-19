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KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:40
KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU 2026-2027 | KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne?
2026-2027 KYK yurt yerleştirmelerinin ardından birçok öğrenci için bu kez nakil süreci başladı. Farklı bir yurda geçmek isteyenler, nakil başvurusunda hangi adımların izleneceğini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt nakil başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, başvuru ekranı ve izlenecek adımlar…